Аварийно-восстановительные работы на поврежденных в результате российских обстрелов объектах магистральных электросетей начнутся после ликвидации пожаров.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго».

— Ремонтные подразделения НЭК «Укрэнерго» начнут аварийно-восстановительные работы на поврежденных магистральных объектах, как только будут ликвидированы пожары. Все ремонты будут выполняться в кратчайшие сроки, чтобы как можно раньше восстановить надежность энергоснабжения потребителей пострадавших от обстрелов районов, — говорится в сообщении.

Как известно, российская армия вечером 11 сентября нанесла ракетный удар по Харьковской ТЭЦ-5, в результате чего она частично выведена из строя.