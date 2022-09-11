Аварийно-восстановительные работы на поврежденных в результате российских обстрелов объектах магистральных электросетей начнутся после ликвидации пожаров.
Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго».
— Ремонтные подразделения НЭК «Укрэнерго» начнут аварийно-восстановительные работы на поврежденных магистральных объектах, как только будут ликвидированы пожары. Все ремонты будут выполняться в кратчайшие сроки, чтобы как можно раньше восстановить надежность энергоснабжения потребителей пострадавших от обстрелов районов, — говорится в сообщении.
Как известно, российская армия вечером 11 сентября нанесла ракетный удар по Харьковской ТЭЦ-5, в результате чего она частично выведена из строя.
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Аварийно-восстановительные работы на поврежденных в результате российских обстрелов объектах магистральных электросетей начнутся после ликвидации пожаров.
Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго».
— Ремонтные подразделения НЭК «Укрэнерго» начнут аварийно-восстановительные работы на поврежденных магистральных объектах, как только будут ликвидированы пожары. Все ремонты будут выполняться в кратчайшие сроки, чтобы как можно раньше восстановить надежность энергоснабжения потребителей пострадавших от обстрелов районов, — говорится в сообщении.
Как известно, российская армия вечером 11 сентября нанесла ракетный удар по Харьковской ТЭЦ-5, в результате чего она частично выведена из строя.