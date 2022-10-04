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Николаевская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении участкового офицера полиции одного из райотделов полиции Николаева по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта особо опасных наркотических средств (ч.2 ст.307 УК Украины).
Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.
Следствием установлено, что правоохранитель сбывал особо опасное наркотическое средство — каннабис — наркозависимым жителям Николаева. В ходе санкционированного судом обыска у обвиняемого изъято более полукило особо опасного наркотического средства — каннабис.
Злоумышленник находится под стражей.
Досудебное расследование осуществлялось следователями ТУ ДБР, расположенного в Николаеве, при оперативном сопровождении Николаевского управления ДВБ Нацполиции Украины.
В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Запорожской области полицейский продавал крупные партии наркотиков, которые являлись вещественными доказательствами.
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Николаевская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении участкового офицера полиции одного из райотделов полиции Николаева по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта особо опасных наркотических средств (ч.2 ст.307 УК Украины).
Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.
Следствием установлено, что правоохранитель сбывал особо опасное наркотическое средство — каннабис — наркозависимым жителям Николаева. В ходе санкционированного судом обыска у обвиняемого изъято более полукило особо опасного наркотического средства — каннабис.
Злоумышленник находится под стражей.
Досудебное расследование осуществлялось следователями ТУ ДБР, расположенного в Николаеве, при оперативном сопровождении Николаевского управления ДВБ Нацполиции Украины.
В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Запорожской области полицейский продавал крупные партии наркотиков, которые являлись вещественными доказательствами.