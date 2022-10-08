Сегодня ночью в 00:59 из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена и отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС — Днепровская.

Об этом сообщает государственное предприятие «Энергоатом».

В результате произошло полное обесточивание Запорожской АЭС. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Имеющихся запасов дизельного горючего для их работы в таком режиме хватит на 10 дней.

Требуется ремонт и возобновление работы линий связи ЗАЭС с энергосистемой.

Планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий нереальны.

Напомним, 5 октября президент России Владимир Путин издал "указ» о передаче захваченной российскими войсками Запорожской АЭС под управление РФ.