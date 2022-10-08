|Швидкість вітру:
|4.5 м/с
|Схід сонця:
|06:59
|Захід сонця:
|18:19
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|1.6 м/с
|Схід сонця:
|07:08
|Захід сонця
|18:22
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|40.2 грн
|40.7 грн
|EUR
|38.8 грн
|39.8 грн
Сегодня ночью в 00:59 из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена и отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС — Днепровская.
Об этом сообщает государственное предприятие «Энергоатом».
В результате произошло полное обесточивание Запорожской АЭС. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Имеющихся запасов дизельного горючего для их работы в таком режиме хватит на 10 дней.
Требуется ремонт и возобновление работы линий связи ЗАЭС с энергосистемой.
Планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий нереальны.
Напомним, 5 октября президент России Владимир Путин издал "указ» о передаче захваченной российскими войсками Запорожской АЭС под управление РФ.
Также сообщалось, что российские военные оказывали давление более чем на 100 работников Запорожской АЭС, которая находится под оккупацией захватчиков более 6 месяцев.
|
Як влада в Миколаєві забезпечує свою відкритість під час війниКатерина Середа
|
Война, слезы, смехАнатолий Дюмин
|
Оформлення анексії та ядерні погрозиСтанислав Мартиросов
Сегодня ночью в 00:59 из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена и отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС — Днепровская.
Об этом сообщает государственное предприятие «Энергоатом».
В результате произошло полное обесточивание Запорожской АЭС. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Имеющихся запасов дизельного горючего для их работы в таком режиме хватит на 10 дней.
Требуется ремонт и возобновление работы линий связи ЗАЭС с энергосистемой.
Планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий нереальны.
Напомним, 5 октября президент России Владимир Путин издал "указ» о передаче захваченной российскими войсками Запорожской АЭС под управление РФ.
Также сообщалось, что российские военные оказывали давление более чем на 100 работников Запорожской АЭС, которая находится под оккупацией захватчиков более 6 месяцев.