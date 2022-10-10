Число людей, погибших от российских атак по Запорожью, продолжает увеличиваться. По состоянию на 11:00 известно о 14 погибших и 74 раненых в результате вчерашнего ночного удара по многоэтажному дому и частному сектору в одном из районов города.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев .

Кроме того, известно о двух погибших и 23 раненых от сегодняшнего ночного обстрела многоквартирного дома.

Поисково-спасательные службы продолжаются.

— 16 мирных погибших и около 100 мирных раненых только за два последних дня. Вот такое оно, лицо мерзкой страны-террориста, которая только и может убивать спящих гражданских людей, — отметил он.

Напомним, с утра российско-оккупационные войска выпустили по территории Украины уже 75 ракет. Наша противовоздушная оборона обезвредила 41 из них. Ракетные и ракетно-авиационные удары наносили из районов Каспийского моря и Нижнего Новгорода. Кроме того, россияне нанесли авиационные удары с применением 17 дронов типа «Шахид» с территории Беларуси и оккупированного Крыма.

Повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве. Часть областей обесточены. Власти призывают быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью.