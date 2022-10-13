По состоянию на 14:30 спасатели извлекли тело еще одного погибшего человека из-под завлов дома, в который сегодня ночью попала вражеская ракета.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Николаевской области.

Погибшим оказался 39-летний мужчина. Поисковая операция продолжается.

Ранее спасатели извлекли тела двух погибших людей. Под завалами остаются еще пять человек.

Напомним, что из-под завалов пятиэтажного дома удалось достать 11-летнего мальчика, который госпитализирован в больницу.