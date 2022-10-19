Руководитель Херсонской ОВ Ярослав Янушевич просит жителей временно оккупированной области игнорировать призывы российских захватчиков о так называемой эвакуации.

Об этом он написал в Facebook.

— Гауляйтер Сальдо заявил о так называемой эвакуации из Херсонской области в регионы России. Эти заявления звучат на фоне успехов наших военных, которые в Херсонской области увольняют населенный пункт по населенному пункту. Херсонцы, настойчиво прошу вас, – игнорируйте все, что вам говорят или требуют от вас оккупанты, – написал Ярослав Янушевич.

Как подчеркнул Ярослав Янушевич, враг хочет взять херсонцев в заложники и использовать их как живой щит.

Начальник ОВА отметил, что украинская армия не уничтожает украинские города и села. Вооруженные силы Украины высокоточным оружием бьют только по вражеской армии, ее технике, пунктам управления, складам и логистике. В то же время россияне беспощадно обстреливают мирные объекты, где нет военных, написал руководитель ОВА.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что российские оккупанты пытаются запугать херсонцев фейковыми рассылками о якобы обстрелах города украинской армией, устраивают показательную эвакуацию, однако пропаганда не достигнет своих целей.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин ввел военное положение на оккупированных Россией территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.