Российский диктатор Владимир Путин ввел военное положение на оккупированных Россией территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

О том, что указ подписан президент заявил на заседании Совета безопасности РФ.

Согласно регламенту введения военного положения теперь должен утвердить Совет Федерации. Ее заседание назначено на 17:00 сегодня, 19 октября.

Напомним, новый командующий российской армией в Украине Сергей Суровикин не исключает принятия «непростых решений» по поводу будущего прихода Вооруженных Сил Украины в оккупированный Херсон.

Также на Херсонщине оккупационные власти призвали жителей четырех районов выехать на левый берег Днепра.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что до конца года украинские защитники продвинутся значительно вперед, по его словам, Украину ждут «значимые победы».

Напомним, руководитель подразделения Terra Николай (Абдула) Волохов рассказал, что Вооруженные силы Украины продолжают разминать оборону оккупантов на херсонском направлении.