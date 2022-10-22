В результате массированного обстрела страны утром 22 октября в Николаевской области без света остались 188 тысяч 400 абонентов.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Всего в Украине в результате ракетного удара российских войск по энергетическим объектам без электроснабжения почти 1,5 миллиона потребителей.

«Очередная дерзкая атака оккупантов на нашу инфраструктуру. Враг продолжает бить по энергетическим объектам в разных областях нашей страны», — отметил он.

По данным Кирилла Тимошенко, в результате ракетных ударов в Хмельницкой области от электроснабжения отключены 672 тысяч абонентов, в Николаевской - 188 тысяч 400, в Волынской области - 102 тысяч, в Черкасской - 242 тысячи, в Ровенской - 174 тысяч 790, в Кировоградской - 61 913, Одесской - 10 тысяч 500 абонентов.

Отметим, что в Николаевской области специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения, сообщили мэр Александр Сенкевич и председатель ОВА Виталий Ким.

Утром 22 октября российские войска попали крылатыми ракетами в два объекта критической инфраструктуры в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что россияне вновь массированно атаковали объекты энергетической инфраструктуры — в части областей исчез свет. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября, сообщили в «Укрэнерго».