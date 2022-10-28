|Швидкість вітру:
|2 м/с
|Схід сонця:
|07:28
|Захід сонця:
|17:43
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|2 м/с
|Схід сонця:
|07:41
|Захід сонця
|17:42
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39 грн
|39.5 грн
|EUR
|38.1 грн
|39.1 грн
После полуночи 28 октября российские войска ударили по Николаеву ракетами из систем С-300.
Об этом сообщили в Николаевской ОВА.
В результате ракетного удара по Николаеву разрушено трехэтажное административное здание и повреждено рядом расположенное многоэтажное новостроение. Также повреждения получила хлебопекарня. Один человек получил легкие ранения, уточнили в Николаевской ОВА.
На месте прилетов работал, в том числе, отряд быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины.
«Отработали на месте очередных прилетов по городу. Несколько человек нуждались в помощи при травмах, нанесенных взрывной волной», — говорится в сообщении.
Фото: Николаевский отряд быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины.
Напомним, в Николаевской области за сутки 26 октября от вражеских обстрелов пострадали два района. Повреждена инфраструктура.
После полуночи 28 октября российские войска ударили по Николаеву ракетами из систем С-300.
Об этом сообщили в Николаевской ОВА.
В результате ракетного удара по Николаеву разрушено трехэтажное административное здание и повреждено рядом расположенное многоэтажное новостроение. Также повреждения получила хлебопекарня. Один человек получил легкие ранения, уточнили в Николаевской ОВА.
На месте прилетов работал, в том числе, отряд быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины.
«Отработали на месте очередных прилетов по городу. Несколько человек нуждались в помощи при травмах, нанесенных взрывной волной», — говорится в сообщении.
Фото: Николаевский отряд быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины.
Напомним, в Николаевской области за сутки 26 октября от вражеских обстрелов пострадали два района. Повреждена инфраструктура.