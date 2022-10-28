После полуночи 28 октября российские войска ударили по Николаеву ракетами из систем С-300.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

В результате ракетного удара по Николаеву разрушено трехэтажное административное здание и повреждено рядом расположенное многоэтажное новостроение. Также повреждения получила хлебопекарня. Один человек получил легкие ранения, уточнили в Николаевской ОВА.

На месте прилетов работал, в том числе, отряд быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины.

«Отработали на месте очередных прилетов по городу. Несколько человек нуждались в помощи при травмах, нанесенных взрывной волной», — говорится в сообщении.

Фото: Николаевский отряд быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины.

Напомним, в Николаевской области за сутки 26 октября от вражеских обстрелов пострадали два района. Повреждена инфраструктура.