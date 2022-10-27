В Николаевской области за минувшие сутки от вражеских обстрелов пострадали два района. Повреждена инфраструктура.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

В Николаевском районе за минувшие сутки под вражескими обстрелами находилась Шевченковская громада. Вчера в 08:45, 11:50, 16:20, 18:25, 21:50, 22:40 и сегодня в 02:45 обстрелы подверглись пяти населенным пунктам громады. В результате артиллерийских ударов повреждена инфраструктура. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы Березнеговатской громады Баштанского района. Так, вчера, 26 октября, ориентировочно в 17:20 обстрелы подверглись окрестностям одного из населенных пунктов. Подробная информация уточняется.

Также ночью, 27 октября, с 02.30 до 03.00 были обстрелы за пределами населенного пункта Широковской громады. Попадание по открытой территории. Пострадавших и разрушений нет.

Напомним, что поздно вечером 26 октября над Николаевской областью сбили три дрона-камикадзе. Всего по югу Украины россияне выпустили около 20 «Шахедов».