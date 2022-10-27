Поздним вечером 26 октября над Николаевской областью сбили три дрона-камикадзе. Всего по югу Украины россияне выпустили около 20 «Шахедов».

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«Поздним вечером по югу материковой Украины из временно оккупированного Крыма россиянами было выпущено около двух десятков дронов типа «Shahed-136». Силами противовоздушной обороны 3 сбиты над Николаевщиной, 15 – над Одесщиной, еще 1 – над Винницкой областью», – говорится в сообщении.