Житель Николаевской области пытался продать ящик гранат, пехотный огнемет и гранатомет, все это злоумышленник оценил в 1800 долларов США.

При получении денег его задержали. В настоящее время следователи задержали фигуранта, за совершенное ему грозит до семи лет заключения, сообщает ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Следователи (детективы) отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления областного главка полиции совместно с оперативниками СБУ и пограничной службы в Николаевской области и под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили местного жителя, незаконно занимавшегося сбытом оружия и боеприпасов среди уголовных элементов.

Как отмечают в Государственной пограничной службе, организовал уголовный бизнес житель Николаевщины. Делок выискивал оружие из районов ведения боевых действий, оставленных оккупантами.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что 26-летний злоумышленник подыскивал клиентов среди лиц с уголовным прошлым. После чего договаривался с ними о цене и поставку оружия и боеприпасов заказчикам.

Именно после продажи ящика, в котором содержалось 20 гранат, и пехотного огнемета и противотанкового гранатомета, злоумышленника задержали правоохранители.

В ходе обысков полицейские изъяли оружие и боеприпасы, денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, и другие доказательства противоправной деятельности злоумышленника.

В настоящее время следователи задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК РФ.

Задержанному уже сообщили о подозрении за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины «Приобретение, хранение, огнестрельное оружие, боевые припасы, без предусмотренного законом разрешения». В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Злоумышленнику грозит до семи лет заключения.

Ранее в Вознесенске Николаевской области задержаны двое жителей города, которые дома хранили целый арсенал оружия, среди которого гранаты и электродетонатор.