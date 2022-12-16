В связи с аварийными отключениями электроэнергии, вызванными очередными ракетными ударами России, 16 декабря приостановлена работа ряда котельных ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Об этом сообщили в Николаевском горсовете.

Возобновление работы объектов и подача теплоносителя планируется после стабилизации ситуации.

Также троллейбусы и трамваи в Николаеве временно не работают, сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Кроме того, не производится развоз электротранспортом очищенной воды.

Напомним, утром 16 декабря российские военные в очередной раз наносят ракетные удары по объектам энергетики Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет.

В результате атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины, в Николаевской области ввели экстренные отключения света.

Также сообщалось, что российские войска попали в многоквартирный жилой дом в Кривом Роге. В результате атаки два человека погибли, по меньшей мере пятеро были ранены, среди них двое детей