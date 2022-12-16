В связи с аварийными отключениями электроэнергии, вызванными очередными ракетными ударами России, 16 декабря приостановлена работа ряда котельных ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».
Об этом сообщили в Николаевском горсовете.
Возобновление работы объектов и подача теплоносителя планируется после стабилизации ситуации.
Также троллейбусы и трамваи в Николаеве временно не работают, сообщил городской голова Александр Сенкевич.
Кроме того, не производится развоз электротранспортом очищенной воды.
Напомним, утром 16 декабря российские военные в очередной раз наносят ракетные удары по объектам энергетики Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет.
В результате атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины, в Николаевской области ввели экстренные отключения света.
Также сообщалось, что российские войска попали в многоквартирный жилой дом в Кривом Роге. В результате атаки два человека погибли, по меньшей мере пятеро были ранены, среди них двое детей
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В связи с аварийными отключениями электроэнергии, вызванными очередными ракетными ударами России, 16 декабря приостановлена работа ряда котельных ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».
Об этом сообщили в Николаевском горсовете.
Возобновление работы объектов и подача теплоносителя планируется после стабилизации ситуации.
Также троллейбусы и трамваи в Николаеве временно не работают, сообщил городской голова Александр Сенкевич.
Кроме того, не производится развоз электротранспортом очищенной воды.
Напомним, утром 16 декабря российские военные в очередной раз наносят ракетные удары по объектам энергетики Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет.
В результате атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины, в Николаевской области ввели экстренные отключения света.
Также сообщалось, что российские войска попали в многоквартирный жилой дом в Кривом Роге. В результате атаки два человека погибли, по меньшей мере пятеро были ранены, среди них двое детей