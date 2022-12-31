Днем 31 декабря взрывы прогремели в Киеве сразу в трех районах — Соломенском, Печерском и Голосеевском.
Есть разрушение, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Все службы следуют на место», – рассказал он.
По предварительной информации, в Соломенском районе один человек погиб, это пожилой мужчина. Семь пострадавших, позже сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Известно о попадании в отель.
«Российский новый год за праздничным столом — это кадры разбитых в Украине жилых домов, новости о погибшем человеке из-за обломка ракеты в Соломенском районе Киева. Вот так они видят «праздники». Террористы и убийцы! разбитая гостиница у сердца столицы — это их радость за праздничным столом», — прокомментировал заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.
Напомним, в канун Нового года россияне снова устроили массированную ракетную атаку.
Во время массированной атаки РФ по территории Украины в Николаеве раздались громкие взрывы.
Отметим, что в Николаевской области экстренно отключили две очереди графика почасовых отключений из-за запуска россиянами ракет. Превентивные отключения также были применены в Харьковской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях и Житомире.
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Днем 31 декабря взрывы прогремели в Киеве сразу в трех районах — Соломенском, Печерском и Голосеевском.
Есть разрушение, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Все службы следуют на место», – рассказал он.
По предварительной информации, в Соломенском районе один человек погиб, это пожилой мужчина. Семь пострадавших, позже сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Известно о попадании в отель.
«Российский новый год за праздничным столом — это кадры разбитых в Украине жилых домов, новости о погибшем человеке из-за обломка ракеты в Соломенском районе Киева. Вот так они видят «праздники». Террористы и убийцы! разбитая гостиница у сердца столицы — это их радость за праздничным столом», — прокомментировал заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.
Напомним, в канун Нового года россияне снова устроили массированную ракетную атаку.
Во время массированной атаки РФ по территории Украины в Николаеве раздались громкие взрывы.
Отметим, что в Николаевской области экстренно отключили две очереди графика почасовых отключений из-за запуска россиянами ракет. Превентивные отключения также были применены в Харьковской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях и Житомире.