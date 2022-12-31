Днем 31 декабря взрывы прогремели в Киеве сразу в трех районах — Соломенском, Печерском и Голосеевском.

Есть разрушение, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Все службы следуют на место», – рассказал он.

По предварительной информации, в Соломенском районе один человек погиб, это пожилой мужчина. Семь пострадавших, позже сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Известно о попадании в отель.

«Российский новый год за праздничным столом — это кадры разбитых в Украине жилых домов, новости о погибшем человеке из-за обломка ракеты в Соломенском районе Киева. Вот так они видят «праздники». Террористы и убийцы! разбитая гостиница у сердца столицы — это их радость за праздничным столом», — прокомментировал заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

Напомним, в канун Нового года россияне снова устроили массированную ракетную атаку.

Во время массированной атаки РФ по территории Украины в Николаеве раздались громкие взрывы.