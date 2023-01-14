Днем 14 января во время полномасштабной атаки по Украине россияне попали в многоквартирный дом в Днепре.

Об этом сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко. Нет как минимум одного подъезда.

Под завалами находятся люди, находившиеся дома в праздничный день. ГСЧС и все городские службы работают на месте.

Позже глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в Днепре предварительно 10 раненых. Двое из них – дети. Трое пострадавших тяжелы. Все сейчас в больнице.

По состоянию на 16:20 в разрушенном подъезде спасены 15 человек.

Напомним, днем в субботу, 14 января, по Украине объявили масштабную воздушную тревогу - Россия снова запустила ракеты.

в Николаевской области дополнительно отключают потребителей от электроснабжения из-за угрозы ракетных обстрелов.

Также сообщалось, что в субботу, 14 января, в Киеве прозвучала серия взрывов. Сообщается о попадании в объект инфраструктуры.

В Киевской области в результате утренней ракетной атаки 14 января были повреждены 18 частных домов.