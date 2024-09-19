На Одещині поліція викрила чоловіка, який вирощував конопель та виготовляв канабіс

На Одещині правоохоронці викрили чоловіка, який вирощував конопель та виготовляв канабіс. Фото: Нацполіція

У Березівському районі Одеської області правоохоронці вилучили у місцевого мешканця майже сотню кущів з наркотичним вмістом та близько пів кілограма наркотиків.

Про це повідомляє Головне управляння Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що 49-річний житель Ширяївської територіальної громади вирощував вдома заборонені рослини. На території приватного сектору поліцейські виявили майже сотню кущів конопель, а в підсобному приміщенні у різних ємностях – майже 500 грамів подрібненої речовини рослинного походження, зовні схожої на канабіс. Крім цього, правоохоронці виявили пристрій для вживання наркотиків із залишками забороненої речовини.

Зі слів чоловіка, він вирощував коноплі, висушував та виготовляв канабіс для власного вживання. Усі рослини та речовини поліцейські передали на експертизу, за результатами якої буде надана остаточна правова оцінка діям чоловіка.

На Одещині правоохоронці викрили чоловіка, який вирощував конопель та виготовляв канабіс. Фото: Нацполіція

На Одещині правоохоронці викрили чоловіка, який вирощував конопель та виготовляв канабіс. Фото: Нацполіція

Слідчі поліцейські розпочали досудове розслідування за незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель, що передбачає стаття 310 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Бериславському районі Херсонщини поліцейські знайшли незаконний посів конопель, який, за оцінками, може коштувати більше 10 мільйонів гривень.