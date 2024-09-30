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Росіяни обстріляли критичну інфраструктуру та житлові квартали Херсонщини: один загиблий та 12 поранених

Обстріл Херсонщини, фото Херсонська ОВА (ілюстративне)Обстріл Херсонщини, фото Херсонська ОВА (ілюстративне)

Минулої доби, 29 вересня, внаслідок ударів російської армії у Херсонській області одна людина загинула та ще 12 дістали поранення.

Про це 30 вересня повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Білозерка, Благовіщенське, Кізомис, Широка Балка, Станіслав, Токарівка, Інженерне, Микільське, Нововоронцовка, Михайлівка, Одрадокам'янка, Томарине, Зміївка, Веселе й Херсон.

Російські військові поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури та адмінбудівлю. Також обстріляли житлові квартали населених пунктів області, зокрема 18 приватних будинків.

Внаслідок обстрілів пошкоджено газогін, господарчу споруду, гараж, автобуси та приватні автомобілі. Через російську агресію одна людина загинула та ще 12 — постраждали.

Нагадаємо, що вночі 30 вересня, внаслідок російської атаки виникла пожежа на обʼєкті критичної інфраструктури у Баштанському районі.

Нагадаємо, що в «Укрзалізниці» 30 вересня заявили про тимчасову зупинку руху поїздів у Миколаївській області через ворожий обстріл.

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