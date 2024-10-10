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Херсонщина залучила майже ₴800 млн для опалювального сезону в деокупованих громадах

Херсонщина залучила майже ₴800 мільйонів на опалювальний сезон, фото з відкритих джерелХерсонщина залучила майже ₴800 мільйонів на опалювальний сезон, фото з відкритих джерел

Херсонська область отримала майже 800 мільйонів гривень допомоги на опалювальний сезон.

Як повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації, ці кошти спрямовані на надання твердого палива та грошових ваучерів усім жителям деокупованих громад.

«Наразі уже вдалося залучити майже 800 мільйонів гривень допомоги — у вигляді грошових ваучерів та твердого палива. Це стало можливим завдяки активній співпраці з місцевою владою, благодійниками і підтримці заступниці керівника Офісу Президента Ірині Верещук. Ба більше, вдалося навіть перевищити першочергову потребу. Загалом в області дрова, вугілля, чи грошову допомогу безплатно передадуть для близько 39 тисяч родин», – повідомляє пресслужба.

Зазначається, що наразі опалювальними матеріалами забезпечено більш ніж 5 тисяч 800 сімей.

«Робота триває! Кожен і кожна, хто потребує допомоги, отримають її до середини листопада», – додали у пресслужбі.

Нагадаємо, у Херсонській області наразі більшість котелень готові до роботи, а загальний рівень підготовки — 95%.

Раніше «МикВісті» повідомляли, що на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» прозвітували про 90% готовності до опалювального періоду.

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