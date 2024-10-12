Миколаївські вогнеборці минулої доби загасили 6 пожеж: горіло сміття та суха трава

Пожежі на Миколаївщині. Фото для ілюстрації/ДСНС

В п'ятницю, 11 жовтня, миколаївські рятувальники загасили шість пожеж: горіло сміття в приватному будинку, суха трава, очерет та чагарники.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

«Двічі підрозділи виїздили в житловий сектор де горіло сміття в житловому будинку на незначній площі та підгоріла їжа на плиті», — повідомили рятувальники.

Інші чотири пожежі виникли на відкритих територіях. Вигоріло близько 2 гектарів сухостою та чагарників.

«Завдяки своєчасно вжитим заходам залученими підрозділами вбережено від знищення житловий будинок та ще один, який не експлуатується», — йдеться в повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, що у ніч на 12 жовтня російські військові атакували Миколаївську область безпілотниками типу «Shahed 131/136» та FPV-дронами. Через влучання одного з «Шахедів» у Снігурівській громаді виникла пожежа на фермерському господарстві.

Крім того, Сили ППО збили в небі над Миколаївщиною ще три дрони «Shahed 131/136». Через падіння уламків БПЛА у Баштанському районі зайнялася суха трава на відкритій території за межами населеного пункту.