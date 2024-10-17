Російські військові атакували з дрона Херсон, поранено чоловіка

Російські військові атакували з дрона Херсон, ілюстраційне фото

Зранку 17 жовтня російській військові скинули вибухівку з дрона у Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого поранено 42-річного чоловіка.

Про це повідомили у Херсонські обласній військовій адміністрації.

«Зранку росіяни атакували з дрона Дніпровський район Херсона. Через скидання вибухівки з БпЛА 42-річний чоловік дістав вибухову травму, поранення руки та ноги», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловіка доставили до лікарні.

Нагадаємо, що шестеро людей поранені через російську агресію на Херсонщині. РФ обстріляла СТО, автомобілі та будинки. Також російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили пʼять багатоповерхівок та 10 приватних будинків.

Як повідомлялось раніше, армія Росії атакувала енергетичну інфраструктуру Миколаївської області, внаслідок чого є відключення світла. Роботи з відновлення тривають.