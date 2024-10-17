  • четвер

    17 жовтня, 2024

  • 10.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 17 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 10.9° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Російські військові атакували з дрона Херсон, поранено чоловіка

Російські військові атакували з дрона Херсон, поранено чоловіка, ілюстраційне фотоРосійські військові атакували з дрона Херсон, ілюстраційне фото

Зранку 17 жовтня російській військові скинули вибухівку з дрона у Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого поранено 42-річного чоловіка.

Про це повідомили у Херсонські обласній військовій адміністрації.

«Зранку росіяни атакували з дрона Дніпровський район Херсона. Через скидання вибухівки з БпЛА 42-річний чоловік дістав вибухову травму, поранення руки та ноги», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловіка доставили до лікарні.

Нагадаємо, що шестеро людей поранені через російську агресію на Херсонщині. РФ обстріляла СТО, автомобілі та будинки. Також російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили пʼять багатоповерхівок та 10 приватних будинків.

Як повідомлялось раніше, армія Росії атакувала енергетичну інфраструктуру Миколаївської області, внаслідок чого є відключення світла. Роботи з відновлення тривають.

Останні новини про: Війна в Україні

Чіткий «План перемоги» від Зеленського змотивує миколаївців йти воювати, — Кім
РФ вдарила по енергетиці на Миколаївщині, є відключення світла
Росіяни обстріляли СТО, автомобілі та будинки на Херсонщині: шість поранених

Читайте також:

новини

Голову громади під Очаковом затримали за підозрою у виправдовуванні війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міжнародні партнери відмовилися фінансувати водогін для Миколаєва за «швидким планом»: його профінансують з держрезерву

Олена Козубовська
новини

В Миколаївській ОВА заявили, що кількість постраждалих від нічного обстрілу зросла до 23

Аліна Квітко
новини

Влада Очакова планує присвоїти звання «Почесного громадянина» меру французького міста Фекам

Аліса Мелік-Адамян
новини

Через два роки після прильоту на Центральному стадіоні Миколаєва досі не прибрали з трибун уламки скла

Юлія Бойченко

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни обстріляли СТО, автомобілі та будинки на Херсонщині: шість поранених
РФ вдарила по енергетиці на Миколаївщині, є відключення світла
Чіткий «План перемоги» від Зеленського змотивує миколаївців йти воювати, — Кім

Зеленський та Кім мають найкращий баланс довіри українців, — соцопитування

ВІДЕО

Чи говорять миколаївці з дітьми про міни?

4 години тому

Середній розмір пенсій на Миколаївщині — ₴5,5 тис.

Головне сьогодні