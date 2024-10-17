Впроваджував стандарти освіти РФ під час окупації: мешканця Херсонщини підозрюють у колабораціонізмі

Колишній доцент одного з вишів Херсона підозрюється у колабораціонізмі.Фото: Херсонська обласна прокуратура

Правоохоронці обвинувачують колишнього доцента кафедри одного з вишів Херсона за колабораційну діяльність.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що влітку 2022 року чоловік пішов на співпрацю з росіянами і працював «деканом» на одному з факультетів Херсонського національного технічного університету захопленого росіянами під час окупації.

«На псевдопосаді чоловік впроваджував стандарти освіти РФ, тому викладав дисципліни виключно російською мовою. Він здійснював загальне керівництво факультетом, затверджував розклад занять та узгоджував заселення студентів до гуртожитку», — йдеться у повідомленні.

Херсонська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за колабораційну діяльність, що передбачає частина 3 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Херсоні місцева жителька розповсюджувала газети та матеріали, в яких росіяни виправдовували окупацію Херсонщини.