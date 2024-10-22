Минулої доби вогнеборці загасили шість пожеж на Миколаївщині, одна виникла через обстріл

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом доби, 21 та в ніч на 22 жовтня вогнеборці шість разів залучались до ліквідації пожеж, які виникли в Миколаївській області, пʼять з них — в житловому секторі, в тому числі одна — в результаті російського обстрілу.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, серед дня російські окупанти атакували Куцурубську громаду з FPV-дронів та поцілили просто у вікно звичайного житлового будинку.

«На щастя, господарів в цей час вдома не було, тож ніхто не постраждав», — зазначили рятувальники.

Пожежу загасили на площі 18 квадратних метрів. Серед інших випадків займань — вчора горіли два будинки та три господарчі споруди. Причини виникнення пожеж наразі встановлюються.

Нагадаємо, на Миколаївщині рятувальники евакуювали двох дітей та їхню матір під час пожежі в дачному будинку.