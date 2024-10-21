На Миколаївщині горів житловий будинок і господарча споруда

У Новій Одесі сталось дві пожежі 21 жовтня. Фото: ДСНС

У понеділок, 21 жовтня, в Новій Одесі Миколаївського району сталось дві пожежі. Горів приватний будинок та господарча споруда.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Зазначається, що під час гасіння задимленого приміщення рятувальники з’ясували, що горить декілька кімнат на площі 60 квадратних метрів.

Окрім цього, вдруге вогнеборці гасили господарчу споруду площею 16 квадратних метрів на території приватного сектору.

Загалом на обох пожежах від ДСНС працювали 8 вогнеборців та 2 одиниці техніки. Наразі причини пожеж встановлюються.

Нагадаємо, на Миколаївщині рятувальники евакуювали двох дітей та їхню матір під час пожежі в дачному будинку.