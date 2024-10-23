  • середа

    23 жовтня, 2024

  • 12.5°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 23 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 12.5° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Невдала спроба хабаря: На Одещині затримали чоловіка, який намагався підкупити прикордонника

Невдала спроба хабаря. Фото: ДержприкордонслужбаНевдала спроба хабаря. Фото: Держприкордонслужба

На Одещині затримали чоловіка, який намагався підкупити прикордонника. Підозрюваний планував організувати нелегальний перетин держкордону для військовозобов'язаних.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

Зазначається, що житель Одеської області запропонував держслужбовцю хабар за надання інформації про місця розташування прикордонних нарядів, аби двоє чоловіків могли безперешкодно потрапити до Придністровського регіону Молдови. 

Невдала спроба хабаря. Фото: ДержприкордонслужбаНевдала спроба хабаря. Фото: Держприкордонслужба
Невдала спроба хабаря. Фото: ДержприкордонслужбаНевдала спроба хабаря. Фото: Держприкордонслужба

Крім того, підозрюваний передав завдаток — 2 тисячі доларів. Однак прикордонник одразу повідомив про спробу підкупу співробітників внутрішньої безпеки. У разі успішної операції кожен з порушників повинен був сплатити по 6 тисяч доларів. 

Підозрюваного затримали під час спроби переправити чоловіків через кордон. На фігуранта чекає кримінальна відповідальність, учасників — притягнули до адмінвідповідальності, справи скерували до суду.

Раніше українські прикордонники затримали дві групи чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон

Раніше прикордонники вже затримували 23 чоловіків, як за вказівками телеграм-каналу намагалися дістатися Молдови. 

Як інформували прикордонники, 40 людей загинули під час спроб незаконно перетнути кордон.

Крім того, затримали групу чоловіків, які намагалися на човні перепливсти Тису та потрапити до Угорщини.  

Як повідомлялось, на Буковині затримали сімох чоловіків, яких супроводжував місцевий житель, вони, за словами прикордонників, планували незаконно перетнути кордон з Румунією.

Нагадаємо, двох мешканців Закарпаття підозрюють у переправленні військовозобовʼязаних чоловіків через державний кордон України. Їх затримали під час передачі грошей прикордоннику. Вони знаходяться під вартою.

Також нещодавно на Одещині прикордонники затримали 30-річну жительку Києва, за підозрою у допомозі військовозобов’язаним чоловікам укладати фіктивні шлюби з багатодітними жінками та жінками з інвалідністю I чи II групи, щоб отримати відстрочку від мобілізації та перетнути кордон.

Останні новини про: перетин кордону

Прикордонники затримали вантажівку з 48 чоловіками, які намагалися незаконно виїхати до Молдови
40 людей загинули під час спроб незаконно перетнути кордон, — прикордонники
Незаконний перетин кордону: правоохоронці затримали 19 чоловіків

Читайте також:

новини

У Миколаєві на місці зрубаних платанів підрядник відновив будівництво кіосків і вже залив фундамент

Аліна Квітко
новини

«Ми вклалися у строки», — за рік «Нібулон» самостійно розмінував 98% своїх полів на Миколаївщині

Юлія Бойченко
новини

Ще дозволяє погода: запуск тепла в домівки миколаївців планують лише за пару тижнів

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві хочуть запровадити компенсації за поховання цивільних, які загинули через російську агресію

Олена Козубовська
новини

«Якщо на собак ₴15 млн, то і на житло треба більше», — депутати Миколаєва хочуть збільшити витрати на компенсації за іпотеку

Олена Козубовська

Останні новини про: перетин кордону

Незаконний перетин кордону: правоохоронці затримали 19 чоловіків
40 людей загинули під час спроб незаконно перетнути кордон, — прикордонники
Прикордонники затримали вантажівку з 48 чоловіками, які намагалися незаконно виїхати до Молдови

На Миколаївщині 12 прокурорів мають статус особи з інвалідністю, — Генпрокуратура

З бюджету Миколаєва виділили майже ₴90 тисяч на допомогу пораненим та 100-річним містянам

2 години тому

Суд відпустив нардепку Кормишкіну на поруки Арахамії та Кіма

Головне сьогодні