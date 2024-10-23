Невдала спроба хабаря: На Одещині затримали чоловіка, який намагався підкупити прикордонника

Невдала спроба хабаря. Фото: Держприкордонслужба

На Одещині затримали чоловіка, який намагався підкупити прикордонника. Підозрюваний планував організувати нелегальний перетин держкордону для військовозобов'язаних.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

Зазначається, що житель Одеської області запропонував держслужбовцю хабар за надання інформації про місця розташування прикордонних нарядів, аби двоє чоловіків могли безперешкодно потрапити до Придністровського регіону Молдови.

Невдала спроба хабаря. Фото: Держприкордонслужба Невдала спроба хабаря. Фото: Держприкордонслужба

Крім того, підозрюваний передав завдаток — 2 тисячі доларів. Однак прикордонник одразу повідомив про спробу підкупу співробітників внутрішньої безпеки. У разі успішної операції кожен з порушників повинен був сплатити по 6 тисяч доларів.

Підозрюваного затримали під час спроби переправити чоловіків через кордон. На фігуранта чекає кримінальна відповідальність, учасників — притягнули до адмінвідповідальності, справи скерували до суду.

Раніше українські прикордонники затримали дві групи чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон.

Раніше прикордонники вже затримували 23 чоловіків, як за вказівками телеграм-каналу намагалися дістатися Молдови.

Як інформували прикордонники, 40 людей загинули під час спроб незаконно перетнути кордон.

Крім того, затримали групу чоловіків, які намагалися на човні перепливсти Тису та потрапити до Угорщини.

Як повідомлялось, на Буковині затримали сімох чоловіків, яких супроводжував місцевий житель, вони, за словами прикордонників, планували незаконно перетнути кордон з Румунією.

Нагадаємо, двох мешканців Закарпаття підозрюють у переправленні військовозобовʼязаних чоловіків через державний кордон України. Їх затримали під час передачі грошей прикордоннику. Вони знаходяться під вартою.

Також нещодавно на Одещині прикордонники затримали 30-річну жительку Києва, за підозрою у допомозі військовозобов’язаним чоловікам укладати фіктивні шлюби з багатодітними жінками та жінками з інвалідністю I чи II групи, щоб отримати відстрочку від мобілізації та перетнути кордон.