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Внаслідок російських ударів на Херсонщині загинули двоє людей і ще семеро поранені

Росіяни обстріляли Херсонщину. Фото для ілюстраціїРосіяни обстріляли Херсонщину. Фото для ілюстрації

У Херсонській області минулої доби, 23 жовтня, внаслідок російських ударів загинули двоє людей.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Антонівка, Садове, Чорнобаївка, Микільське, Інженерне, Придніпровське, Велетенське, Кізомис, Білозерка, Широка Балка, Томина Балка, Розлив, Новодмитрівка, Олександрівка, Станіслав, Софіївка, Зимівник, Берислав, Шляхове, Новоолександрівка, Милове, Нововоронцовка, Львове, Одрадокам’янка.

Російські війська поцілили у стільникову вежу, два освітні заклади, адміністративну будівлю та житлові квартали населених пунктів. Зокрема пошкоджені девʼять багатоповерхівок та 29 приватних будинків.

Крім того, росіяни били по критичній та енергетичній інфраструктурі, пошкодили лінію електропередач, газогін, АЗС, приватні гаражі та автівки. Через російську агресію двоє людей загинули, ще семеро дістали поранення.

Нагадаємо, що вчора, 23 жовтня та сьогодні вночі 24 жовтня, росіяни з дронів та артилерії обстріляли дві громади Миколаївської області.

Також, у звʼязку з пошкодженням колій між Миколаєвом та Херсоном, поїзди до Херсона зупинятимуться у Миколаєві, а далі пасажирів доставлять автобусами.

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