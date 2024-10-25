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Росіяни обстріляли автівку на Херсонщині: серед постраждалих дитина

Фото ілюстративне Фото ілюстративне

Сьогодні, 25 жовтня, росіяни атакували з дрона автівку, яка їхала неподалік Томиної Балки Херсонської області.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, внаслідок атаки один чоловік помер, а іншому лікарі надають необхідну медичну допомогу.

«На жаль, 72-річний чоловік дістав поранення, несумісні з життям. Мої співчуття рідним загиблого», — коментує подію Олександр Прокудін.                                          

Також, як додав пізніше Олександр Прокудін, в автівці постраждала мати з дитиною. У 35-річної жінки й 11-річного хлопчика діагностували вибухові травми та уламкові поранення. 

«Бригада «екстренки» надала потерпілим медичну допомогу на місці», — додав Олександр Прокудін.

Раніше зазначалось що внаслідок обстрілів Херсонщини було пошкоджено 20 будинків та гуртожиток, також поранено 5 людей.

Також зранку 25 жовтня російська армія вдарила по центру Херсону.

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