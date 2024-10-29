Місцеву жительку Херсонщини підозрюють у колабораційній діяльності
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- Даріна Мельничук
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17:52, 29 жовтня, 2024
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Правоохоронці обвинувачують жінку, яка очолила територіальне управління незаконно створеної адміністрації у Херсонській області.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Зазначається, що 45-річна підозрювана у жовтні 2022 року погодилась працювати на посаді «начальника територіального управління поселення Благодатне».
«На цій посаді жінка організовує роботу незаконно створеного органу влади, виконує адміністративні та господарчі функції», — додали у повідомленні.
Херсонська обласна та Скадовська окружна прокуратури заочно повідомили жительці регіону про підозру в колабораційній діяльності, що передбачає частина 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Херсоні до 15 років в’язниці засудили місцеву мешканку, яка працювала у незаконно створеному правоохоронному органі.
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