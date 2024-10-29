Місцеву жительку Херсонщини підозрюють у колабораційній діяльності

На Херсонщині підозрюють місцеву жительку в колабораційній діяльності. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Правоохоронці обвинувачують жінку, яка очолила територіальне управління незаконно створеної адміністрації у Херсонській області.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що 45-річна підозрювана у жовтні 2022 року погодилась працювати на посаді «начальника територіального управління поселення Благодатне».

«На цій посаді жінка організовує роботу незаконно створеного органу влади, виконує адміністративні та господарчі функції», — додали у повідомленні.

Херсонська обласна та Скадовська окружна прокуратури заочно повідомили жительці регіону про підозру в колабораційній діяльності, що передбачає частина 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Херсоні до 15 років в’язниці засудили місцеву мешканку, яка працювала у незаконно створеному правоохоронному органі.