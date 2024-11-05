Очолив Каховку під час окупації: жителя Херсонщини засудили до 15 років
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- Даріна Мельничук
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21:28, 05 листопада, 2024
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На Херсонщині до 15 років вʼязниці засудили місцевого мешканця, який незаконно очолив місто Каховку Херсонської області під час окупації.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Зазначається, що засуджений, у квітні 2022 року заручився підтримкою озброєних російських військ та повідомив представникам легітимного самоврядування і комунальних підприємств Каховки, що він очолюватиме місто.
Таким чином, чоловік став «керівником тимчасової військово-цивільної адміністрації Каховки».
«Він налагодив надходження коштів до громади з бюджету РФ, запровадив реєстрацію суб’єктів господарювання відповідно до російських законів, а також взяв участь у створенні незаконних «правоохоронних органів». Усі свої дії він узгоджував з окупаційною владою», — йдеться у повідомленні.
Окрім цього, на сторінках власних соціальних мереж він розміщував відеозвернення і тексти, в яких заперечував надії місцевих жителів на деокупацію регіону. Також він давав інтерв’ю російським медіа.
Херсонська обласна прокуратура визнала винним чоловіка у державній зраді та колабораціонізмі, що передбачають частина 2 статті 111 та частина 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.
Суд призначив йому покарання — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, позбавленням права обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування та займатися діяльністю, пов’язаною з наданням публічних послуг строком на 15 років.
Нагадаємо, правоохоронці судитимуть чоловіка, який зайняв незаконну посаду «заступника голови уряду Херсонської області».
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