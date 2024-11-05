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Очолив Каховку під час окупації: жителя Херсонщини засудили до 15 років

У Херсоні засудили до 15 років. місцевого жителя. Фото: Херсонська обласна прокуратураУ Херсоні засудили до 15 років місцевого жителя. Фото: Херсонська обласна прокуратура

На Херсонщині до 15 років вʼязниці засудили місцевого мешканця, який незаконно очолив місто Каховку Херсонської області під час окупації.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що засуджений, у квітні 2022 року заручився підтримкою озброєних російських військ та повідомив представникам легітимного самоврядування і комунальних підприємств Каховки, що він очолюватиме місто.

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Таким чином, чоловік став «керівником тимчасової військово-цивільної адміністрації Каховки».

«Він налагодив надходження коштів до громади з бюджету РФ, запровадив реєстрацію суб’єктів господарювання відповідно до російських законів, а також взяв участь у створенні незаконних «правоохоронних органів». Усі свої дії він узгоджував з окупаційною владою», — йдеться у повідомленні. 

Окрім цього, на сторінках власних соціальних мереж він розміщував відеозвернення і тексти, в яких  заперечував надії місцевих жителів на деокупацію регіону. Також він давав інтерв’ю російським медіа.

Херсонська обласна прокуратура визнала винним чоловіка у державній зраді та колабораціонізмі, що передбачають частина 2 статті 111 та частина 5 статті 111-1  Кримінального кодексу України.

Суд призначив йому покарання — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, позбавленням права обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування та займатися діяльністю, пов’язаною з наданням публічних послуг строком на 15 років.

Нагадаємо, правоохоронці судитимуть чоловіка, який зайняв незаконну посаду «заступника голови уряду Херсонської області».

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