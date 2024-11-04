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Жителя Херсонщини судитимуть за колабораційну діяльність

На Херсонщині місцевого жителя судитимуть за колабораційну діяльність. Фото: Херсонська обласна прокуратураНа Херсонщині судитимуть чоловіка за колабораційну діяльність. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Правоохоронці судитимуть чоловіка, який зайняв незаконну посаду «заступника голови уряду Херсонської області».

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що у березні 2023 року обвинувачений добровільно зайняв посаду «першого заступника голови Генічеської військово-цивільної адміністрації». Влітку того ж року він став «заступником голови уряду Херсонської області».

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«Перебуваючи на цій посаді, чоловік представляв сферу сільського господарства та риболовства Херсонщини на профільних заходах, які відбувалися на території Росії», — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, він брав участь у публічних заходах присвячених російським святам. Також від імені окупаційної влади чоловік заохочував працівників культури окупованого регіону проводити подібні заходи.

Херсонська обласна та Генічеська окружна прокуратура скерували обвинувальний акт до суду стосовно жителя регіону за фактом колабораційної діяльності, що передбачає частина 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, правоохоронці обвинувачують колишню виховательку, яка очолила дошкільний заклад освіти під час окупації Херсона.

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