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Очолила дитячий садок під час окупації: жительку Херсона підозрюють у колабораційній діяльності

Ексвихователька з Херсона підозрюється у колабораційній діяльності. Фото: Херсонська обласна прокуратураЕксвихователька з Херсона підозрюється у колабораційній діяльності. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Правоохоронці обвинувачують колишню виховательку, яка очолила дошкільний заклад освіти під час окупації Херсона.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, підозрювана у 2022 році очолила  «Антонівський дитячий садок № 26 міста Херсона».

«Жінка приймала на роботу педагогів та технічний персонал, затверджувала штатний розклад та підписувала бухгалтерські документи для нарахування зарплатні у рублях», — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, вона забезпечувала навчально-виховний процес з використанням книг видавництва «Москва» та російської символіки. 

Херсонська обласна прокуратура заочно повідомила жінці про підозру в колабораційній діяльності, що передбачає частина 3 статті 111 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, поліція завершила розслідування справи проти бойовика «ДНР», який під час окупації правобережної частини Херсонщини разом із спільником знущався над місцевою жителькою та зґвалтував її. Фігуранту загрожує до 12 років тюрми.

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