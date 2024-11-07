Постачали готову продукцію до РФ під час окупації: підозрюють двох підприємців з Херсона

Правоохоронці підозрюють херсонців у здійсненні господарської діяльності у взаємодії з РФ. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Правоохоронці підозрюють двох жителів Херсона, які перереєстрували своє підприємство у російській податковій та постачали готову продукцію в РФ.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюються 60-річний засновник підприємства, яке спеціалізується в галузі переробної промисловості, та його 49-річний директор.

Зазначається, що у липні 2022 року вони підготували документи та перереєстрували товариство з обмеженою відповідальністю у податкових органах РФ.

«Для здійснення господарської діяльності на окупованій території чоловіки розпочали співпрацю з комерційними банками Росії, відкрили там рахунки у рублях, а також постачали готову продукцію до РФ», — додали у повідомленні.

Херсонська обласна та Скадовська окружна прокуратура повідомили про підозру двом жителям Херсону в здійсненні господарської діяльності у взаємодії з РФ за частиною 2 статті 28 та частиною 4 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Херсонщині до 15 років вʼязниці засудили місцевого мешканця, який незаконно очолив місто Каховку Херсонської області під час окупації.