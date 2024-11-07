  • четвер

    7 листопада, 2024

  • Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 7 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Співпрацював з армією РФ під час окупації: підозрюють жителя Херсона

У Херсоні підозрюють місцевого жителя за пособництво РФ. Фото: Херсонська обласна прокуратураУ Херсоні підозрюють місцевого жителя за пособництво РФ. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Правоохоронці обвинувачують місцевого мешканця Херсона, який добровільно співпрацював з росіянами під час окупації міста.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 43-річний чоловік у травні 2022 року добровільно співпрацював з РФ та надав росіянам доступ до майданчиків, де зберігався брухт чорних та кольорових металів.

«Він накопичував метал, який росіяни незаконно, зокрема й за допомогою мародерства, вилучали на тимчасово окупованій території та привозили підозрюваному на зберігання. Згодом металобрухт автомобільним або річковим транспортом вивозили на територію АР Крим та в Росію», — йдеться у повідомленні.

Херсонська окружна прокуратура заочно повідомила жителю Херсона про підозру у пособництві державі-агресору, що передбачає стаття 111-2 Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють двох жителів Херсона, які перереєстрували своє підприємство у російській податковій та постачали готову продукцію в РФ.

Останні новини про: Херсонська обласна прокуратура

Жителя Херсонщини судитимуть за колабораційну діяльність
Очолив Каховку під час окупації: жителя Херсонщини засудили до 15 років
Постачали готову продукцію до РФ під час окупації: підозрюють двох підприємців з Херсона
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві планують відновити будівництво тролейбусної лінії в Корабельний район

Аліна Квітко
новини

Росіянину, який наказав облити паливом жительку Миколаївщини, щоб побачити як горить «мати укропа», оголосили підозру

Аліса Мелік-Адамян
новини

Дитсадки в Миколаєві: укриття роблять у 14 закладах, ще один скоро відкриють

Володимир Коваль
новини

У Миколаєві представили ще одну збірку оцифрованих картин з колекції двох музейних фондів

Анна Гакман
новини

«Ми не можемо більше будувати авіаносці», — Сєнкевич закликає планувати майбутнє, замість думок про «колишню потужність»

Олена Козубовська

Останні новини про: Херсонська обласна прокуратура

Постачали готову продукцію до РФ під час окупації: підозрюють двох підприємців з Херсона
Очолив Каховку під час окупації: жителя Херсонщини засудили до 15 років
Жителя Херсонщини судитимуть за колабораційну діяльність

У Первомайську для бюджетних установ може подорожчати опалення

Миколаївська ОВА уклала договір на будівництво укриття за ₴34 млн з фірмою, що має судові претензії через неякісне виконання робіт

Сумські сапери-кінологи та бельгійські вівчарки допомагають розміновувати Миколаївщину

Миколаївщина готова до зимових відключень електроенергії, – Кім