Співпрацював з армією РФ під час окупації: підозрюють жителя Херсона

У Херсоні підозрюють місцевого жителя за пособництво РФ. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Правоохоронці обвинувачують місцевого мешканця Херсона, який добровільно співпрацював з росіянами під час окупації міста.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 43-річний чоловік у травні 2022 року добровільно співпрацював з РФ та надав росіянам доступ до майданчиків, де зберігався брухт чорних та кольорових металів.

«Він накопичував метал, який росіяни незаконно, зокрема й за допомогою мародерства, вилучали на тимчасово окупованій території та привозили підозрюваному на зберігання. Згодом металобрухт автомобільним або річковим транспортом вивозили на територію АР Крим та в Росію», — йдеться у повідомленні.

Херсонська окружна прокуратура заочно повідомила жителю Херсона про підозру у пособництві державі-агресору, що передбачає стаття 111-2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють двох жителів Херсона, які перереєстрували своє підприємство у російській податковій та постачали готову продукцію в РФ.