РФ обстріляла 14 населених пунктів Херсонщини, є поранений

Обстріл Херсонської області, архівне фото Херсонської ОВА

У Херсонській області минулої доби внаслідок російських ударів поранень зазнала одна людина.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Микільське, Берислав, Томарине, Михайлівка, Шляхове, Зміївка, Новокаїри, Ольгівка та Херсон.

Російські війська поцілили в освітній заклад та магазин, житлові квартали населених пунктів, зокрема пошкодили девʼять приватних будинків.

Також пошкоджені газопровід, гараж, мотоцикл та приватні автомобілі.

Нагадаємо, що вночі 11 листопада внаслідок обстрілу «Шахедами» у Миколаєві стався прорив тепломережі, є відключення від теплопостачання та газопостачання.

Внаслідок ворожої атаки по Миколаєву загинули п’ятеро людей, постраждала 45-річна жінка, її госпіталізовали до медичного закладу.