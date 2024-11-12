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На Херсонщині священику повідомили про підозру за заклики до зміни кордонів України

Священику на Херсонщині повідомили про підозру за заклики до зміни кордонів України. Фото: відділ комунікації поліції Херсонської областіСвященику на Херсонщині повідомили про підозру за заклики до зміни кордонів України. Фото: відділ комунікації поліції Херсонської області

Правоохоронці Херсонщини повідомили про підозру 50-річному священнослужителю з Білозерки, який під час окупації селища співпрацював із російськими окупантами. 

Чоловік записав відеозвернення, в якому виправдовував дії окупаційної влади та заперечував агресію Росії проти України.

За це священнослужителю загрожує від трьох до п’яти років тюрми з можливою конфіскацією майна.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Херсонської області

За словами заступника начальника слідчого управління поліції Херсонщини Чермена Тускаєва, під час розслідування встановили, що священнослужитель у вересні 2022 року біля храму записав ідеологічний монолог, де публічно закликав до зміни кордонів України та підтримав окупацію Херсонщини. Згодом відео було опубліковане на російському телеграм-каналі «Адміністрація Белозерского муніципального округа».

Дії священнослужителя кваліфікували за статтями Кримінального кодексу України, як посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовування та заперечення збройної агресії Російської Федерації. 

Нагадаємо, що на Херсонщині судитимуть чоловіка, який працював на РФ, а потім влаштувався у ТЦК Одещини.

Нагадаємо, що жителя Херсонської області визнали винним у колабораційній діяльності. Його засудили до 15 років тюрми.

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