На Одещині перевчили майже 90% шкільних кухарів

Шкільні кухарі, фото: ЗнаЇмо

В Одеській області перевчили 853 шкільних кухарів у межах нової стратегії шкільного харчування.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«З початком повномасштабного вторгнення ми не поставили реформу (шкільного харчування, прим.) на паузу, а, навпаки, розширили можливості, розробили та затвердили регіональну стратегію шкільного харчування, створили три сучасні кулінарні хаби, на базі яких перевчили 853 шкільних кухарів (майже 90%)», – зазначив Олег Кіпер.

Нагадаємо, що в Одеській області 103 тисячі учнів, що становить близько 50% від загальної кількості школярів, забезпечені гарячими сніданками та обідами.

Нагадаємо, на безкоштовне харчування для учнів початкових класів у школах Миколаївської області з державного бюджету виділили 31,1 мільйона гривень. Ці кошти у вигляді субвенції мають отримати 42 територіальні громади регіону.

Як працює субвенція?

Субвенцію можуть використати як для придбання продуктів харчування, так і для оплати послуг кейтерингу та/або аутсорсингу. Основні умови для надання субвенції: