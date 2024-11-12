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На Одещині перевчили майже 90% шкільних кухарів

Шкільні кухарі, фото: ЗнаЇмоШкільні кухарі, фото: ЗнаЇмо

В Одеській області перевчили 853 шкільних кухарів у межах нової стратегії шкільного харчування.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«З початком повномасштабного вторгнення ми не поставили реформу (шкільного харчування, прим.) на паузу, а, навпаки, розширили можливості, розробили та затвердили регіональну стратегію шкільного харчування, створили три сучасні кулінарні хаби, на базі яких перевчили 853 шкільних кухарів (майже 90%)», – зазначив Олег Кіпер.

Нагадаємо, що в Одеській області 103 тисячі учнів, що становить близько 50% від загальної кількості школярів, забезпечені гарячими сніданками та обідами.

Нагадаємо, на безкоштовне харчування для учнів початкових класів у школах Миколаївської області з державного бюджету виділили 31,1 мільйона гривень. Ці кошти у вигляді субвенції мають отримати 42 територіальні громади регіону.

Як працює субвенція?

Субвенцію можуть використати як для придбання продуктів харчування, так і для оплати послуг кейтерингу та/або аутсорсингу. Основні умови для надання субвенції:

  • Гаряче харчування організовується для всіх учнів початкових класів (1-4 класи).
  • У закладі освіти організовано процес очного навчання або поєднується очне з дистанційним.
  • Заклади освіти можуть організовувати харчування самостійно через аутсорсинг або співпрацювати з підприємствами, що займаються кейтерингом. 
  • Розрахунок вартості гарячого харчування для учнів початкових класів не має перевищувати вартість харчування для учнів 5-11 (12) класів.
  • Усі процеси мають відповідати вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305, нормам НАССР та законодавству з питань безпечності та якості харчових продуктів.

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