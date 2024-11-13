На Херсонщині керівницю будівельної компанії підозрюють у привласнені бюджетних коштів
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- Світлана Іванченко
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17:01, 13 листопада, 2024
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Херсонська обласна прокуратура повідомила про підозру 43-річній керівниці будівельної компанії, яку звинувачують у заволодінні бюджетними коштами та підробці офіційних документів.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
За даними слідства, у квітні 2023 року підозрювана уклала договір із Херсонською міською радою на монтаж 14 залізобетонних конструкцій для укриття населення.
Зазначається, що у звітах фігурантка навмисно подавала неправдиву інформацію, завищувала обсяги виконаних робіт і подвоюючи вартість окремих матеріалів, що дозволило їй незаконно привласнити майже 1,3 мільйона гривень з бюджету.
Досудове розслідування продовжується, його веде ГУНП в Херсонській області.
Раніше повідомлялось, у Херсоні триває будівництво двох підземних шкіл. Журналісти Bihus.Info з'ясували, що підрядники цих проектів мають зв’язки з представниками влади.
Як інформувалось, у Херсоні планують звести 5 протирадіаційних укриттів, але містяни проти, побоюючись артилерійських обстрілів.
Пізніше стало відомо, що у Херсоні збудують тільки два укриття. Таке рішення ухвалили через протести містян.
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