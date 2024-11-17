На Одещині воду і тепло обіцяють повернути до ранку, а світло поновлять впродовж доби

Наслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС Одещини

На Одещини електропостачання поновлять упродовж доби, а вже з ранку, 18 листопада, подадуть воду та тепло.

Про це на брифінгу заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє «Укрінформ».

За його словами, після російських обстрілів з ранку 17 листопада без світла залишилась половина абонентів Одещини. Вже станом на 16:00 ця цифра зменшилася.

Він зазначив, що складна ситуація наразі в Одеському районі, місті Одеса, а також у Подільському районі.

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«Є проблемні місця, куди ще не дотягнули електроенергію. Неможливо було запустити насосні станції, не вистачало потужностей. Найбільша проблема в Одеському районі та Одесі, Подільському районі, але, я сподіваюся, проблему зі світлом вирішать частково впродовж доби. Стосовно води і тепла — будемо намагатися вирішити до ранку», — сказав Олег Кіпер.

В місті працюють бювети, їхній робочий час продовжили до 22:00, також організували розвіз технічної води.

Зазначається, що у місті посилили роботу поліції, яка забезпечує безпеку та регулює рух на великих перехрестях.

Олег Кіпер повідомив, що в обласному центрі 18 і 19 листопада оголошені вихідними для шкіл.

«Навчальні дні 18 та 19 листопада ми перенесемо на інші вихідні для того, щоб дати дітям вихідні, а школи використовувати, зокрема, як пункти обігріву. Батькам, які не мають можливості залишити дітей, теж нададуть вихідні», — говорить він.

Як повідомив Олег Кіпер, у молодших класах і садочках організують чергові групи для дітей, чиї батьки можуть залишити малюків удома.

Нагадаємо, зранку 17 листопада російські війська атакували Одещину. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, а також постраждав 17-річний підліток. Зараз в області перебої з постачанням тепла, води та електроенергії.

Також в Одесі через російські атаки перебої зі світлом, теплом та водою. У місті не працює електротранспорт, а одесити вишикувалися в черги біля бюветів з водою.