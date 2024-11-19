На Миколаївщині вдвічі зменшилась кількість нещасних випадків з вибухонебезпечними предметами

Трактор під час роботи підірвався на міні, ілюстративне фото

Цього року на Миколаївщині кількість нещасних випадків з вибухонебезпечними предметами знизилась вдвічі порівняно з минулим роком: у 2023 році їх було зафіксовано 64, а за 2024 рік – 26.

Про це повідомила заступниця начальника управління з питань цивільного захисту Миколаївської ОВА Олена Горбачова під час брифінгу 19 листопада, пишуть «МикВісті».

Загалом з початку повномасштабного вторгнення на Миколаївщині сталося 92 інциденти з вибухонебезпечними предметами, внаслідок яких 90 осіб отримали поранення, зокрема 12 дітей.

«Щодо розмінування територій. З початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 92 інциденти з вибухонебезпечними предметами, внаслідок яких постраждали 109 осіб. Серед них – 90 поранених, у тому числі 12 дітей, та 19 загиблих, з яких одна дитина. Порівняно з минулим роком, кількість інцидентів зменшилась вдвічі: у 2023 році сталося 64 випадки, а за цей рік на сьогодні – 26», – зазначила Олена Горбачова.

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Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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