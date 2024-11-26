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Російські військові атакували з дрона двох жителів Херсонщини

Херсон, 5 січня 2023 р. Фото: Суспільне ХерсонХерсон, 5 січня 2023 р. Фото: Суспільне Херсон

Російські військові з дрона атакували двох жителів Антонівки, що на Херсонщині.

Як повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, наразі потерпілі перебувають під наглядом лікарів.

«61-річного чоловіка доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги. Ще один постраждалий — 74-річний чоловік. У нього – мінно-вибухова травма та уламкове поранення передпліччя», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада російські війська атакували Україну рекордною кількістю дронів — 188, серед яких були ударні безпілотники типу Shahed. Безпілотники були збиті над 17 областями України. Ще 95 дронів зникли з радарів, ймовірно, через протидію засобів радіоелектронної боротьби. Крім того, п'ять дронів відлетіли у напрямку Білорусі.

Також учора, 25 листопада, протягом дня російська армія чотири рази атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївщини.

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