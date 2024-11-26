Росіяни обстріляли зупинку громадського транспорту в Новій Каховці: є загиблі та поранені

Російські війська обстріляли зупинку громадського транспорту, фото з телеграм-каналу Херсонської обласної прокуратури

Сьогодні, 26 листопада, російські війська обстріляли зупинку громадського транспорту в тимчасово окупованій Новій Каховці – є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Як повідомляє пресслужба прокуратури, точна кількість постраждалих серед мирного населення встановлюється.

«За опублікованою в медіа інформацією, вдень 26 листопада 2024 року військами РФ здійснено обстріл тимчасово окупованого міста Нова Каховка Каховського району Херсонської області. На відео зафіксовано наслідки удару по зупинці громадського транспорту, пошкоджено автобус, є поранені та загиблі люди», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Російські війська обстріляли зупинку громадського транспорту, фото з телеграм-каналу Херсонської обласної прокуратури

Як відомо, сьогодні, 26 листопада, російські військові з дрона атакували двох жителів Антонівки, що на Херсонщині. Наразі потерпілі перебувають під наглядом лікарів.

Також учора, 25 листопада, протягом дня російська армія чотири рази атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївщини.