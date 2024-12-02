У листопаді сапери розмінували майже 18,5 тисяч гектарів українських територій

Процес розмінування Миколаївщини. Фото: «МикВісті»

У листопаді підрозділи розмінування Міністерства оборони України очистили майже 18,5 тисяч гектарів української території від вибухонебезпечних предметів.

Як зазначили у пресслужбі міністерства оборони, серед розмінованих земель більше 18,2 тис га — сільгоспугіддя. Окрім цього, очистили 18,02 км автомобільних доріг та перевірили 31,6 км залізничних шляхів. Сапери виявили та знищили 4456 вибухівок.

Впродовж останнього тижня листопада до робіт залучили 192 групи, розмінуванням займалися 905 людей, а також 17 спецмашин.

Дані за листопад, як сапери розміновують українські території. Інфографіка: МО

У відомстві повідомили, що з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну загальна кількість знищених вибухонебезпечних предметів склала 415 681 одиницю.

Згідно з даними Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, на сьогодні в Україні сертифіковано 69 операторів протимінної діяльності, що мають дозвіл на проведення гуманітарного розмінування.

Нагадаємо. що станом на кінець листопада цього року Миколаївська область залишається однією з найзамінованіших територій України. По області з початку повномасштабного вторгнення піротехніки вилучили та знищили 26 955 одиниць вибухонебезпечних предметів.