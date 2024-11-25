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Розмінування Миколаївщини: обстежено понад 10 тисяч гектарів територій

Розмінування Миколаївщини, Фото: «МикВісті»Розмінування Миколаївщини, Фото: «МикВісті»

Станом на кінець листопада цього року Миколаївська область залишається однією з найзамінованіших територій України.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що по області з початку повномасштабного вторгнення піротехніки вилучили та знищили 26 955 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Також за допомогою ручного, механізованого, кінологічного розмінування обстежено території на загальній площі 10 163 гектарів, залучено 12 210 піротехніків та ідентифікаторів.

Раніше також повідомлялось, що на Миколаївщині піротехніки обстежили близько 200 тисяч гектар територій, із яких 23 тисячі гектарів потребували розмінування.

Зокрема, розміновано 1105 ліній електропередач, 569 кілометрів залізничних шляхів, 455 кілометрів автодоріг, 136 кілометрів газопроводів та 500 кілометрів зрошувальних каналів.

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