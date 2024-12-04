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66 військових з Херсонщини повернулися до служби після СЗЧ

66 військових з Херсонщини повернулися до служби після «самоволки». Ілюстраційне фото: УНІАН66 військових з Херсонщини повернулися до служби після «самоволки». Ілюстраційне фото: УНІАН

66 військових з Херсонщини, які раніше самовільно залишили свої підрозділи, повернулися до служби. 

Про це, під час брифінгу, розповів в.о. керівника Херсонської спецпрокуратури у сфері оборони Південного регіону Кирило Профатіло, повідомляє «Суспільне. Херсон».

За його словами, проблема СЗЧ зараз поширена по всій Україні, і Херсонщина не виняток. Таких військових розшукують, втім їх кількість не розголошується.

Кирило Профатіло під час брифінгу розповів, що 66 херсонських військових повернулися до частин після «самоволки». Фото: Суспільне. ХерсонКирило Профатіло під час брифінгу розповів, що 66 херсонських військових повернулися до частин після «самоволки». Фото: Суспільне. Херсон

Прокурори скерували до суду 102 клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності херсонських військових.

«66 з поданих клопотань суд вже задовольнив. Кримінальні провадження закриті й військовослужбовці повернулись на службу», — розповів він.

Слід нагадати, про законодавчі зміни, внесені до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» 21 листопада 2024 року. Вони передбачають, що військовослужбовці, які вперше самовільно залишили частину, можуть повернутися до служби до 1 січня 2025 року.

Для цього вони повинні з'явитися до своїх військових частин або місць служби та заявити про намір продовжити службу. Також необхідно повідомити про це спеціалізовану прокуратуру, територіальне управління ДБР, Національну поліцію або військову службу правопорядку.

Якщо військові виконають ці умови, їм поновлять грошове та соціальне забезпечення. Однак у разі відмови повернутися добровільно, їм може загрожувати до п’яти років тюрми.

Раніше, у Миколаєві до пʼяти років тюрми засудили солдата ЗСУ за самовільне залишення військової частини. Він добровільно повернувся повідомивши, що весь цей час був вдома та ремонтував будинок після прильоту.

Нагадаємо, що ВРУ ухвалила в цілому законопроєкт, яким звільняє від відповідальності тих військових, які вперше дезертирували або здійснили самовільне залишення частини, однак згодом виявили бажання повернутися на службу.

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