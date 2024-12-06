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У Вознесенську через ракетний удар зруйновано 5 будинків, — мер Величко

У Вознесенську через ракетний удар пошкоджено десятки будинків. Фото: Суспільне.МиколаївУ Вознесенську через ракетний удар пошкоджено десятки будинків. Фото: Суспільне.Миколаїв

Через ракетну атаку по Вознесенську на Миколаївщині у місті зруйновано 5 будинків. Ще 26 зазнали пошкоджень.

Про це у зверненні до жителів громади повідомив міський голова Євгеній Величко, пишуть «МикВісті».

«Міська влада продовж працювати над збором інформації про потреби постраждалих», — сказав він.

За словами міського голови, всі, чиї будинки постраждали можуть заповнити форму та отримати допомогу.

Унаслідок обстрілу були пошкоджені лінії електромереж, що спричинило відключення світла та води.

Євгеній Величко зазначив, що аварійні роботи вже завершили, але ліквідація наслідків ракетного удару триває.

Нагадаємо, 5 грудня у Вознесенську внаслідок ракетного удару по місту загинув чоловік, сьогодні в місті оголошено Днем скорботи

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