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На Херсонщині шестеро людей поранені через удари російських дронів

Російська армія атакувала цивільних на Херсонщині. Фото: APРосійська армія атакувала цивільних на Херсонщині. Фото: AP

Російська армія атакувала цивільних на Херсонщині, шестеро людей дістали поранення.

Як повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, 6 грудня російські військові скинули вибухівку з дрона на цивільне авто.

«Двох жінок та двох чоловіків з вибуховими та черепно-мозковими травмами доправили до лікарні. Медики їх дообстежують», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 33-річній жінці медики надали допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилась.

Пізніше обласна влада повідомила про поранення 19-річного хлопця в Центральному районі Херсона. Через удар російського безпілотника у нього черепно-мозкова травма, контузія та уламкове поранення обличчя і ноги. Зараз він перебуває у лікарні, де йому надають медичну допомогу.

Нагадаємо, 5 грудня у Вознесенську внаслідок ракетного удару по місту загинув чоловік, сьогодні в місті оголошено Днем скорботи

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