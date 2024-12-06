На Херсонщині шестеро людей поранені через удари російських дронів
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- Світлана Іванченко
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18:14, 06 грудня, 2024
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Російська армія атакувала цивільних на Херсонщині, шестеро людей дістали поранення.
Як повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, 6 грудня російські військові скинули вибухівку з дрона на цивільне авто.
«Двох жінок та двох чоловіків з вибуховими та черепно-мозковими травмами доправили до лікарні. Медики їх дообстежують», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 33-річній жінці медики надали допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилась.
Пізніше обласна влада повідомила про поранення 19-річного хлопця в Центральному районі Херсона. Через удар російського безпілотника у нього черепно-мозкова травма, контузія та уламкове поранення обличчя і ноги. Зараз він перебуває у лікарні, де йому надають медичну допомогу.
Нагадаємо, 5 грудня у Вознесенську внаслідок ракетного удару по місту загинув чоловік, сьогодні в місті оголошено Днем скорботи.
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