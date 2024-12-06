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На Херсонщині через російські обстріли поранено чоловіка

Російська армія атакувала цивільних на Херсонщині. Фото: APРосійська армія атакувала цивільного на Херсонщині. Фото: AP

Унаслідок російського обстрілу Давидового Броду, що на Херсонщині, отримав поранення 40-річний місцевий житель. 

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації. 

Зазначається, що чоловіка доставили до лікарні з важкими травмами.

«У 40-річного чоловіка – вибухова травма та множинні уламкові поранення спини. Потерпілого доставили до лікарні, де йому надають меддопомогу», – йдеться у повідомленні.

Обстріли 6 грудня

Нагадаємо, увечері, 6 грудня, у Запоріжжі внаслідок російської атаки загинули дев'ять людей, серед поранених – двоє дітей. Згодом стало відомо, що серед постраждалих внаслідок російської атаки чотиримісячна дівчинка. Станом на зараз вже 20 поранених та дев'ять загиблих людей.

Також у п’ятницю, 6 грудня, російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, влучивши в цивільну адміністративну будівлю. За останніми даними, внаслідок атаки загинули двоє людей, постраждалих — 17, з них 8 — госпіталізовані.

 

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