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У Миколаєві та області за добу виникло 5 пожеж: горіли будинки та авто

Пожежа на Миколаївщині 9 грудня, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині 9 грудня, фото: ДСНС

Минулої доби, 9 грудня, вогнеборці п’ять разів гасили пожежі в приватному секторі Миколаєва та області. Інциденти сталися у різних районах, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Степівській громаді Миколаївського району горіли господарчі будівлі на площах 1 та 8 квадратних метрів.

У Мішково-Погорілівській громаді горіла літня кухня. Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу до того, як вогонь перекинеться на житловий будинок.

Також на приватній території у Первомайську, через коротке замикання електропроводки двигуна зайнявся легковий автомобіль Volkswagen Т4. До прибуття рятувальників господарі за допомогою підручних засобів самотужки намагались ліквідувати пожежу, але це не дало бажаного результату. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 2 квадратних метри.

Нагадаємо, що вчора також у Миколаєві, ймовірно через коротке замикання електромережі, зайнявся житловий будинок. В момент виникнення займання в помешканні знаходилось двоє дітей. Вони вчасно відреагували та самі швидко вийшли на двір. Площа пожежі склала 15 квадратних метрів.

Раніше у ДСНС наголошували, що за тиждень у Миколаєві та області в побутових пожежах загинуло вісім мешканців, врятувати вдалося пʼятьох, з яких чотири дитини.

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