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Трагедія на пляжі Аркадія: в Одесі на пожежі загинув чоловік

В Одесі на пожежі загинув чоловік. Фото: пресслужба ДСНСВ Одесі на пожежі загинув чоловік. Фото: пресслужба ДСНС

Сьогодні, 10 грудня, на пляжі Аркадія в Приморському районі Одеси виникла пожежа в непрацюючому закладі відпочинку. Під час ліквідації вогню рятувальники знайшли тіло чоловіка.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС в Одеській області, вогнеборці прибули на виклик за підвищеним номером тривоги. Полум’я охопило площу близько 100 квадратних метрів, пожежу повністю ліквідували за годину. 

Причину займання наразі встановлює дослідно-випробувальна лабораторія. У гасінні брали участь 13 одиниць техніки та 64 рятувальники.

В Одесі на пожежі загинув чоловік. Фото: пресслужба ДСНСВ Одесі на пожежі загинув чоловік. Фото: пресслужба ДСНС
В Одесі на пожежі загинув чоловік. Фото: пресслужба ДСНСВ Одесі на пожежі загинув чоловік. Фото: пресслужба ДСНС
В Одесі на пожежі загинув чоловік. Фото: пресслужба ДСНСВ Одесі на пожежі загинув чоловік. Фото: пресслужба ДСНС
В Одесі на пожежі загинув чоловік. Фото: пресслужба ДСНСВ Одесі на пожежі загинув чоловік. Фото: пресслужба ДСНС

Слід зазначити, що минулої доби, 9 грудня, вогнеборці п’ять разів гасили пожежі в приватному секторі Миколаєва та області. Інциденти сталися у різних районах, обійшлося без постраждалих.

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