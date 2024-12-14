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На Херсонщині через російський обстріл загинуло двоє людей, ще 6 отримали поранення

Обстріл Херсонщини. Фото взято з сайту ukrinform.uaОбстріл Херсонщини. Фото взято з сайту ukrinform.ua

У Херсонській області минулої доби, 13 грудня, через російську агресію загинуло двоє цивільних, ще шестеро мирних жителів отримали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни обстріляли 17 населених пунктів регіону. Поцілили по житлових кварталах населених пунктів, зокрема пошкодили 3  багатоповерхівки та 2 приватні будинки. Також росіяни понівечили кілька приватних автомобілів.

«Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Станіслав, Велетенське, Томина Балка, Токарівка, Качкарівка, Львове, Миколаївка, Ольгівка, Томарине, Саблуківка, Червоний Маяк, Зміївка, Монастирське, Осокорівка, Козацьке та місто Херсон», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно, 11 грудня російські війська атакували з дрона Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік.

Раніше, 10 грудня, російська армія вчергове обстрілювала житлові квартали Херсону та області. Внаслідок чого загинула людина, 15 — були поранені.

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