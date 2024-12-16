Застрягли у кучугурах снігу: рятувальники витягли авто «швидкої» на Миколаївщині

Рятувальники витягли авто «швидкої» зі снігу на Миколаївщині, фото: ДСНС

Вранці 16 грудня миколаївські рятувальники надали допомогу медикам у буксируванні автомобіля швидкої допомоги.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.

Застрягший у снігу на польовій дорозі поблизу села Любоіванівка Благодатненської громади Первомайського району автомобіль відбуксували на проїздну дільницю дороги.

Рятувальники витягли авто «швидкої» зі снігу на Миколаївщині, фото: ДСНС

Раніше у Вознесенському районі рятувальники витягли з багнюки карету швидкої медичної допомоги, яка прямувала на виклик до пацієнта.