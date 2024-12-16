Застрягли у кучугурах снігу: рятувальники витягли авто «швидкої» на Миколаївщині
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- Марія Хаміцевич
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9:40, 16 грудня, 2024
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Вранці 16 грудня миколаївські рятувальники надали допомогу медикам у буксируванні автомобіля швидкої допомоги.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.
Застрягший у снігу на польовій дорозі поблизу села Любоіванівка Благодатненської громади Первомайського району автомобіль відбуксували на проїздну дільницю дороги.
Раніше у Вознесенському районі рятувальники витягли з багнюки карету швидкої медичної допомоги, яка прямувала на виклик до пацієнта.
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